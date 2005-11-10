Il Lecce si avvicina a gennaio con una doppia missione: rinforzare la squadra di Di Francesco e proteggere i suoi gioielli dalle attenzioni del mercato. Gli infortuni di Ilic, Berisha e Pierotti hanno aperto interrogativi importanti sulle alternative a disposizione del tecnico. Ma c'è soprattutto il caso Tiago Gabriel, sempre più seguito da società italiane e straniere: la società di Sticchi Damiani ha tenuto duro la scorsa estate, riuscirà a blindarlo anche in vista del mercato invernale? E chi potrebbe arrivare, chi potrebbero essere le scelte del ds Stefano Trinchera in vista di gennaio?.

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio

Blindare i gioielli, cercare occasioni salvezza. E recuperare gli infortunati

Il presidente Saverio Sticchi Damiani ha indicato una priorità precisa per gennaio: "il mio principale obiettivo è recuperare gli infortunati; i migliori acquisti per me sono gli infortunati che abbiamo in questo momento". Un messaggio che chiarisce, almeno per ora, le aspettative su nuovi innesti. Il Lecce vorrebbe, parola di Sticchi Damiani, tenere anche Tiago Gabriel ma da sempre il club salentino è attivo anche sul mercato e su mercati meno conosciuti. D'altra parte, Trinchera ha avuto in questo uno dei migliori maestri al mondo come Pantaleo Corvino...