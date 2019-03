L'academy Blues funziona. Boga ora è centrale nel gioco di De Zerbi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Risultato finale Sassuolo-Sampdoria 3-5 (15' Defrel, 36' Quagliarella, 38' Boga, 40' Linetty, 46' Praet, 63' Duncan, 72' Gabbiadini, 92' Babacar)

Col Milan aveva seminato il panico in lungo e in largo. Col Napoli aveva architettato l'azione e servito l'assist per il gol di Berardi. Con la Samp è risultato il migliore in campo mettendo il piede su quasi tutte le azioni pericolose e segnando il gol (il primo italiano) del momentaneo 1-2. Nella sconfitta odierna del Sassuolo contro gli uomini di Giampaolo la conferma di Jeremie Boga è una delle pochissime note liete. Con la sua tecnica individuale e la sua velocità è stato una costante spina nel fianco della difesa blucerchiata, peccato solo che la squadra raramente lo abbia assecondato.

Una crescita importante e continua, quella del classe '97 prodotto dell'academy del Chelsea, arrivata dopo i primi mesi di ambientamento e diverse settimane ai margini per colpa di un infortunio. In estate i neroverdi ci hanno puntato fortissimo riuscendo ad acquistare il suo cartellino dopo una lunga trattativa (anche se il Chelsea ha mantenuto il diritto di riacquisto) ed i recenti risultati spiegano bene il motivo di tanto 'sbattimento'. Classe, velocità, grinta e tanti margini di miglioramento lo rendono un giocatore futuribile su cui poter lavorare e De Zerbi sta intraprendendo proprio questa strada, rendendolo sempre più centrale nel suo progetto tattico. E la classifica senza oramai obiettivi sensibili da raggiungere regaleranno quel tocco di spensieratezza che potrebbe aiutarlo ulteriormente nel percorso di crescita.