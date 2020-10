L'agente di Kjaer: "Per lui il Milan è un sogno. I suoi idoli da bambino erano Nesta e Maldini"

Mikkel Beck, agente di Simon Kjaer, ha parlato al portale internazionale SempreMilan.com: "Abbiamo appena firmato un nuovo contratto, quindi non si parla di prolungamento quando hai appena firmato. E' ancora all'inizio e se poi tra un paio d'anni il Milan è soddisfatto di lui e viceversa, perché non prolungare? In questo momento non ci sta pensando, perché deve pensare solo a giocare una partita alla volta. Ho sempre saputo che fin da bambino il Milan era stata la sua squadra del cuore, i suoi grandi idoli erano Nesta e Maldini, soprattutto Maldini. È sempre stato un sogno".