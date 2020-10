L'Atalanta domina, ma nel finale il Crotone riapre tutto: 2-1 al 45', a Muriel risponde Simy

Nelle ultime due occasioni era andato all'intervallo sotto nel punteggio, oggi a Crotone invece l'Atalanta chiude il primo tempo in vantaggio, seppur con qualche rimpianto finale. Alla pausa il risultato è di 2-1 in favore della Dea, trascinata da Luis Muriel in assenza di Duvan Zapata, lasciato a riposare. Doppietta per l'attaccante colombiano per il temporaneo 2-0, ma cinque dalla fine ecco la rete che accorcia le distanze per Stroppa e i suoi: è il solito Simy a insaccare, sfruttando un rimpallo che beffa Romero e Toloi.

