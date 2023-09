L'attesa è tutta per il colpaccio Lukaku. Ma in casa Roma ci sono già buone risposte dal mercato

Inutile girarci intorno. La Roma, José Mourinho ed i suoi tifosi sono impazienti di misurare l'impatto che Romelu Lukaku potrà avere sulla squadra giallorossa. Dopo l'esordio, infatti, il belga è pronto a prendere in mano le redini dell'attacco al ritorno dalla Nazionale e lì si avranno le prime risposte, anche se dalle parti di Trigoria nessuno ha dubbi sul suo rendimento e sui suoi gol. Soprattutto quando finalmente si comporrà la tanto sognata coppia con Paulo Dybala.

Chi invece ha già fatto capire di poter essere decisamente utile alla causa è Houssem Aouar, centrocampista arrivato a zero in estate: l'ex Lione porta qualità e dinamismo, caratteristiche che si sono dimostrate subito utili al di là del gol segnato. Leandro Paredes, dopo l'esperienza da non titolare alla Juventus, sarà il faro del centrocampo e per personalità ha già dimostrato di sapersi calare nel ruolo, mentre Kristensen sarà una più che valida alternativa a destra.

Inevitabilmente sospesi i giudizi sugli altri tre arrivi estivi dei giallorossi: Renato Sanches ha già trovato il primo infortunio, se e quando i suoi muscoli saranno a posto la Roma potrà contare su un rinforzo di sicura qualità nel mezzo. Evan Ndicka è un altro che deve risolvere i problemi di condizione, a quel punto sarà lui uno dei perni della difesa a tre dello Special One. Chiusura con Serdar Azmoun: l'esordio ancora non è arrivato, ma l'iraniano ha voglia e gol nei piedi per riuscire a convincere Mourinho a dargli spazio.