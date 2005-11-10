TMW L'incredibile storia recente dei portieri dell'Inter: Provedel è un altro affare low cost

L'Inter è in chiusura per Ivan Provedel. Dopo aver a lungo valutato la possibilità di acquistare Guglielmo Vicario dal Tottenham, il club campione d'Italia ha deciso di affondare il colpo per l'estremo difensore classe '94 di Pordenone che dopo una lunga gavetta e quattro stagioni da protagonista con la maglia della Lazio è pronto a coronare il sogno di una vita. "Siamo molto vicini, abbiamo lavorato nella direzione giusta e spero che a breve si possa risolvere e chiudere questo trasferimento. Speriamo bene", ha dichiarato il suo procuratore Gianni Rava dopo l'incontro di ieri in sede Inter. "E' tifoso nerazzurro da sempre, per lui sarebbe la chiusura di un cerchio di carriera. Verrà qui per giocarsi le sue carte, siamo fiduciosi". L'accordo tra le due società è ormai a un passo: tre milioni di euro per il cartellino di un portiere di 32 anni che ha un solo altro anno di contratto con la Lazio. Che nella Capitale con l'arrivo di Motta e il ritorno di Mandas rischiava di ritrovarsi presto indietro nelle gerarchie del nuovo allenatore.

E invece all'Inter si giocherà il posto con Josep Martinez. Più di un secondo portiere per una società - quella nerazzurra - che ancora una volta ha optato per una strategia low cost. Che ha deciso di seguire nuovamente una strada che negli ultimi anni ha pagato. Nelle ultime tre stagioni il portiere titolare è stato Yann Sommer: il club nerazzurro spese sei milioni di euro nell'estate 2023 per acquistarlo dal Bayern Monaco. Era l'estate in cui Marotta e Ausilio vendevano André Onana al Manchester United per oltre 50 milioni di euro, un portiere che solo un anno prima era arrivato a parametro zero e che ancora oggi rappresenta una delle plusvalenze più importanti della storia recente dell'Inter.

Prima di Onana la lunga era Handanovic, portiere arrivato nel 2012 per venti milioni di euro complessivi. L'investimento più oneroso fatto dall'Inter tra i pali negli ultimi vent'anni, ma anche un investimento molto ben ripagato visto che l'estremo difensore sloveno è stato il titolare per dieci stagioni. E prima ancora? Julio Cesar, estremo difensore brasiliano pagato dall'Inter nel gennaio 2005 circa 2.5 milioni di euro.

A conti fatti, Josep Martinez che da agosto partirà titolare è il secondo portiere più pagato della storia recente nerazzurra: 15 milioni di euro nelle casse del Genoa per un giocatore che, dopo due stagioni alle spalle di Sommer, è pronto a difendere i pali della squadra campione d'Italia.