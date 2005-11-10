⁠L'Inter pensava (anche) a Dodo, ora gioca per il futuro: rinnovo o addio già a gennaio

Il futuro di Dodo alla Fiorentina resta uno dei temi più delicati in casa viola. Dopo una trattativa per il rinnovo che si trascina dal 2024, il rapporto tra il club e il terzino brasiliano potrebbe arrivare presto a un bivio decisivo. La sessione invernale di mercato, infatti, si preannuncia fondamentale per capire se le strade delle due parti siano destinate a separarsi oppure se esistano ancora i margini per trovare un accordo. Nel frattempo, il difensore potrebbe ritagliarsi nuovamente uno spazio nelle gerarchie di Paolo Vanoli nella gara di oggi a San Siro.

Dodo, segnali di ripresa e possibile chance dal 1'

Le recenti apparizioni contro Genoa e Como potrebbero aver cambiato le prospettive del brasiliano sul piano tecnico. Entrato in campo con determinazione e voglia di mettersi in mostra, Dodo ha dato risposte positive, candidandosi nuovamente per una maglia da titolare nel lunch match di oggi contro l'Inter dopo oltre due mesi dall'ultima volta, alla prima contro la Roma. Per Dodo, inoltre, la sfida ai nerazzurri rappresenta una sorta di sliding door visti gli interessi manifestati da Ausilio e soci nei sui confronti la scorsa estate.

Gennaio decisivo: cessione o rinnovo?

Parallelamente alle questioni di campo, rimane da chiarire la situazione contrattuale del terzino, attualmente legato alla Fiorentina fino al 2027. Prima dell'estate, il confronto si era sostanzialmente interrotto, rendendo la partenza del giocatore l'ipotesi più concreta. Tuttavia negli scorsi mesi nulla si è concretizzato e di conseguenza, Dodo è rimasto a Firenze. Negli ultimi tempi, tuttavia, i contatti tra la società e l'entourage del calciatore sono ripresi. I rapporti tra le parti, rimasti positivi nonostante le difficoltà negoziali, potrebbero favorire una soluzione già durante il mercato di gennaio. Al momento, l'addio continua a essere l'opzione maggiormente accreditata. Per la Fiorentina, infatti, la finestra invernale potrebbe rappresentare l'ultima opportunità concreta per monetizzare la cessione, scongiurando il rischio di perdere il giocatore senza incassare nulla alla scadenza dell'accordo. Resta però aperta anche una possibilità alternativa, meno prevedibile ma non impossibile: la riapertura delle trattative per il rinnovo. Se non dovessero arrivare offerte soddisfacenti e la cessione non si concretizzasse, Dodo potrebbe rivalutare la propria posizione e prendere in considerazione un prolungamento di due anni. Una scelta che consentirebbe al club viola di garantirsi una maggiore continuità contrattuale e di allontanare lo spettro di un futuro addio a parametro zero.