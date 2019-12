© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Piccolo problema alla schiena per Marcos Alonso, che non sarà nemmeno in panchina nella sfida tra Chelsea e Southampton che comincerà tra poco. Il giocatore spagnolo, oggetto del desiderio di Antonio Conte, non figura nella distinta di Frank Lampard: al suo posto, ci sarà Emerson Palmieri. Nei Blues torna titolare in campionato dopo oltre due mesi Hudson-Odoi.