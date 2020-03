La giovane Juve in prestito: 4 casi da analizzare in vista del prossimo anno

vedi letture

La Gazzetta dello Sport fa il punto su 4 giovani di proprietà della Juventus che questa stagione sono in prestito altrove. Chi quasi certamente farà parte della rosa bianconera il prossimo anno è Dejan Kulusevski: lasciato in prestito al Parma fino a fine anno, a Sarri potrebbe far comodo come esterno o trequartista, con margini futuri per diventare mezzala. Possibilità alte anche per Luca Pellegrini oggi al Cagliari, soprattutto nel caso in cui dovesse partire De Sciglio. Qualche dubbio in più esiste su Rolando Mandragora su cui la Juve ha il diritto di recompra per 28 milioni: difficile che venga esercitato anche vista la presenza nel ruolo di Pjanic e Bentancur. Situazione simile quella di Cristian Romero: in difesa la Juve è coperta, ma in caso di cessione di Rugani per l’argentino potrebbe aprirsi una porta.