La Juve chiude aprile con un altro pari e con sole due vittorie. Milik si fa perdonare e torna al gol

Milik e Orsolini nel tabellino della sfida fra Bologna e Juventus di ieri sera, ma grandi protagonisti anche i due portieri, Skorupski e Szczesny, abili a blindare le proprie porte ripetutamente. È 1-1 al Dall’Ara ed è pareggio numero tre della Juventus in questo mese d’aprile che si è chiuso ieri e che, in nove partite, ha portato a Madama solo due vittorie e quattro sconfitte. Un mese da dimenticare e messo, per fortuna dei bianconeri, finalmente alle spalle con la trasferta emiliana.

Una Juve troppo superficiale sbatte su Skorupski nel primo tempo.

Questa volta l’approccio non dei peggiori ma anzi, la Juventus dà l’idea di sapere come poter far male al Bologna e di voler prendere rapidamente possesso della partita. A complicare il piano gara però è una marcatura superificiale di Danilo su Orsolini: il brasiliano è troppo ottimista nel contrasto con l’esterno avversario e lo stende regalando un rigore che l’ex giocatore di proprietà dei bianconeri trasforma. Qualche minuto per riattaccare la spina e Madama costruisce una serie di occasioni da gol con Milik e Fagioli che non concretizza a metà fra la leggerezza di chi conclude e le prodezze di Skorupski. Che replica anche alla mezz’ora quando ipnotizza dal dischetto il connazionale Milik.

Milik si riscatta e la Juve torna al gol su azione e con un attaccante.

Allegri mette mano alla panchina nella ripresa per riacciuffare la partita e come spesso è successo in questa stagione, salvo poi accantonarne l’utilizzo al rientro dei big, a tirar fuori dalle sabbie mobili la squadra sono i più giovani. Come accaduto a Lisbona e a Lecce, a cavallo fra ottobre e novembre, è Iling-Junior a dare la scossa con una combinazione con Chiesa che fa carambolare il pallone in zona Milik che riscatta l’errore dal dischetto e col suo sinistro pareggia i conti. Per la Vecchia Signora è il ritorno al gol con un attaccante e su azione a quasi un mese di distanza dagli ultimi. Soulé spreca la rete del vantaggio da un lato e Szczesny salva tutto dall’altro chiudendo lo specchio alle conclusioni del Bologna: l’aprile della Juventus termina con un pareggio, il terzo di un mese dove Madama è riuscita a vincere solo due partite su nove.