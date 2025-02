La Juve crolla e viene eliminata: Motta sbaglia i cambi

vedi letture

La Juventus crolla in casa del Psv Eindhoven e viene eliminata dalla Champions League. I bianconeri sono apparsi confusi e stanchi dal punto di vista fisico e non sono mai riusciti a prendere il possesso del gioco. A complicare ancora di più la serata c’è stato anche l’infortunio subito da Renato Veiga al 10’ del primo tempo. Thiago Motta, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato così la partita: “Abbiamo fatto molta fatica nel secondo tempo, mentre nel primo avevamo fatto le cose giuste. Nella ripresa il PSV ha spinto tanto e noi abbiamo sofferto, hanno giocato un'ottima partita. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile. Non possiamo essere felici per i gol subiti, in queste situazioni dobbiamo fare molto meglio se vogliamo competere a questo livello".

Motta sbaglia i cambi.

La gestione dei cambi da parte di Thiago Motta ha destato molte perplessità. Il tecnico bianconero, dopo il pareggio di Weah, ha cambiato idea, rimandando l’ingresso di Thuram, Yildiz e Mbangula. L’esitazione del tecnico bianconero ha permesso al Psv di reagire e successivamente di realizzare la rete del 2-1. Motta ha analizzato così i suoi cambi: “Non penso di aver ritardato i cambi. Poi abbiamo pareggiato e, dopo quel momento, sì, volevo intervenire. Ma non credo di aver aspettato troppo, penso di averli fatti nel momento giusto. I cambi? Quelli di Renato Veiga e Koopmeiners sono stati forzati, Koop ha avuto la febbre. Ho inserito Cambiaso in mezzo perché era l’unico a poter fare il centrocampista in quel momento, ma anche lui non stava bene e ha chiesto il cambio". La scelta di schierare Koopmeiners dal primo minuto, nonostante la febbre, non ha pagato soprattutto perchè a farne le spese è stato uno dei giocatori più in forma della Juventus come Thuram. Sarà una notte lunga e dolorosa dove la Vecchia Signora, ancora una volta, dovrà provare a reagire nonostante tutte le difficoltà sia fisiche che morali.

Una qualificazione buttata via: parola di capitan Locatelli.

Manuel Locatelli, dopo la sconfitta della Juventus, ha palesato tutta la sua delusione ai microfoni di Prime Video: "Tanto, fa male perché ce l'avevamo in mano e abbiamo buttato via una qualificazione. Siamo tutti responsabili, ora dobbiamo unirci e uscire da questa situazione". Il capitano bianconero non ha saputo dare una spiegazione per questa eliminazione: “Adesso non ce l'ho. Hanno giocato meglio di noi e voluto di più la qualificazione: parla sempre il campo, il resto sono chiacchiere. Dobbiamo guardarci negli occhi e capire quali sono stati i problemi". Inoltre, Locatelli ha parlato di come dovrà reagire il gruppo dopo questa brutta partita: “Non credo ci sia tanto da parlare. Bisogna guardarci in faccia e solo insieme e con il lavoro si può uscire da questi momenti".