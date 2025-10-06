Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate

Archiviata la sesta giornata di campionato, la classifica di Serie A comincia a prendere forma. In testa ci sono Napoli e Roma, che condividono il primato grazie a un avvio di stagione brillante fatto di cinque vittorie e una sconfitta. Subito alle loro spalle, pronte ad approfittare di ogni passo falso, inseguono Milan, Juventus e Inter. Intanto, anche i bookmakers aggiornano le loro previsioni: ecco le quote vincente Serie A 2026. Chi sarà la prossima regina del calcio italiano?

Quote INTER VINCENTE SCUDETTO 2026 4.00 info 3.50 info 4.00 info 4.00 info

Quota Inter vincente scudetto 2025

L'di Cristian Chivu sta prendendo sempre più forma. Cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions certificano il buon momento dei nerazzurri e il lavoro dell'allenatore rumeno, che sembra aver definitivamente conquistato il gruppo. L'ex Parma ha dato continuità alle proprie idee, riuscendo a superare le difficoltà di inizio stagione e a lasciarsi alle spalle i due scivoloni consecutivi contro Udinese e Juventus, che avevano sollevato più di qualche dubbio. Ora la squadra appare compatta, convinta e in crescita, con i bookmaker che offrono i nerazzurri mediamente a 4,00.

Quota Juventus vincente scudetto 2026

È ormai confermata la diagnosi che molti tifosi bianconeri temevano: anche ladi Tudor è stata colpita dalla pareggite. La Vecchia Signora resta ancora imbattuta dopo la sfida scudetto contro il Milan, ma lo 0-0 dello Stadium non può essere visto come un passo in avanti e a conferma sono arrivati i fischi del popolo juventino al triplice fischio. Ora tocca a Tudor lavorare sulla testa e sulle gambe dei suoi uomini per ritrovare compattezza e ritmo, evitando che questa frenata si trasformi in un campanello d'allarme in una stagione comunque iniziata con buone prospettive. I tifosi vogliono il tricolore, ma cosa ne pensano i bookmakers? Ecco le quote aggiornate sulla possibile vittoria finale della Juventus.

Quote JUVENTUS VINCENTE SCUDETTO 2026 10.00 info 10.00 info 9.00 info 10.00 info

Quota Napoli vincente scudetto 2026

Nonostante un primo tempo sottotono, ildi Antonio Conte supera il Genoa al Maradona con un sofferto ma prezioso 2-1. Un successo che vale tre punti fondamentali e la vetta della classifica, condivisa momentaneamente con la Roma e che permette agli azzurri di allungare su Juventus e Milan, fermatesi sul pari allo Stadium. Dopo una partenza contratta, il Napoli ha saputo reagire con carattere, confermando solidità e spirito di gruppo. Una vittoria dal peso specifico importante, arrivata alla vigilia della sosta, che consolida la fiducia intorno al lavoro di Conte e alla crescita della squadra. Riusciranno gli azzurri a bissare il tricolore nella stagione 2025/2026? Ecco cosa dicono ledei campioni in carica.

Quote NAPOLI VINCENTE SCUDETTO 2026 2.50 info 2.50 info 2.50 info 2.25 info

Quote vincente scudetto 2026: le outsiders

Dopo aver passato in rassegna le grandi favorite per il titolo, è tempo di guardare alle outsider della Serie A.rappresentano le principali alternative credibili nella corsa al tricolore: i rossoneri non possono più nascondersi e, dopo quattro vittorie consecutive e un pareggio, sono offerti in media a 4,50. Diverso l'avvio dell'Atalanta, che con Juric in panchina è ancora imbattuta, ma ha raccolto 4 pareggi nelle prime sei: un eventuale successo della Dea si trova ora a 60. Chi invece è partita bene è la Roma di Gasperini: cinque vittorie, una sconfitta e il primo posto in classifica al pari del Napoli. Una loro vittoria dello scudetto è ora vista con maggiore interesse, anche se continua a essere pagata fino a 10 volte la posta. Più staccate nelle quote, ma pronte a recitare un ruolo da guastafeste, ci sono

FAQ sulle quote vincente Serie A

1 - Dove si trovano le quote vincente Serie A sui bookmakers?

Le quote vincente Serie A si trovano all'interno della sezione "Antepost" dei principali siti di scommesse sportive. Questa sezione è dedicata alle scommesse a lungo termine, dove gli utenti possono vedere le quote aggiornate per le squadre favorite alla vittoria finale del campionato, insieme ad altre quote per i risultati stagionali. È possibile trovarle facilmente accedendo alla sezione “Calcio” o “Serie A” nel menu principale di ogni bookmaker, cercando poi l’opzione "Antepost".

2 - Qual è la squadra favorita per lo Scudetto 2026?

La squadra favorita per lo Scudetto 2026 varia in base alle prestazioni della squadra nel campionato in corso e alle analisi dei bookmaker, che aggiornano le quote in base ai risultati e alle prestazioni dei giocatori. In questo momento, i principali bookmaker offrono quote e analisi sulle squadre più forti della Serie A. Per le quote la squadra favorita attuale è il Napoli, considerata dai bookmaker come la squadra più quotata per la vittoria finale.

3 - Quante sono le quote vincente Serie A presenti all'interno della sezione antepost dedicata?

Nella sezione antepost Serie A dei principali bookmaker, sono disponibili diverse tipologie di quote, oltre a quella per il vincitore del campionato. Oltre alle "Quote vincente Serie A", troviamo:

Quote retrocessione: per le squadre che potrebbero scendere in Serie B;

Quote testa a testa: che confrontano due squadre e scommettono su chi avrà il miglior piazzamento;

Quote qualificazioni in Champions League: per le squadre che potrebbero raggiungere le prime quattro posizioni;

Quote capocannoniere: per scommettere sul giocatore che segnerà il maggior numero di gol nella stagione.

Ogni bookmaker offre una varietà di opzioni nella sezione antepost, che permette di scommettere su molteplici aspetti della Serie A.