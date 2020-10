La Juve oltre i 100 milioni di follower sui social. Barça primo al mondo, italiane in ritardo

vedi letture

È il Barcellona il club più seguito d'Europa sui social network. Il dato emerge dall'ultimo The European Football Club Report di IQUII Sport, società che studia l'andamento dei brand, in questo caso calcistici, nel processo di trasformazione digitale. La Juventus, per distacco la prima tra le squadre italiane, sfonda il muro dei 100 milioni di follower sommando quelli su tutti i social (compreso TikTok) piazzandosi al quarto posto nella graduatoria assoluta, ma in quasi tutti i network (esclusi Twitter e TikTok) riesce a entrare stabilmente in top five e su Instagram anche sul podio. In ritardo le altre italiane: Milan e Inter sono rispettivamente undicesima e dodicesima a livello assoluto, la Roma è sedicesima, il Napoli fuori dalla top 20 (ma su determinati social fa capolino in graduatoria). In generale, in nessuna delle classifiche relative ai singoli social network le italiane, al netto della Juve, riescono ad andare oltre il decimo posto.

Top 5 su Facebook (dati in milioni di follower)

Real Madrid 110,9

Barcellona 103,2

Manchester United 73,2

Bayern Monaco 50,7

Chelsea 48,3

Juventus 42,7

Top 5 su Twitter (dati in milioni di follower)

Barcellona 62,4

Real Madrid 57,1

Manchester United 26,1

Liverpool 18,6

Chelsea 18,5

Top 5 su Instagram (dati in milioni di follower)

Real Madrid 92,1

Barcellona 90,4

Juventus 43,5

Manchester United 37,3

Paris Saint-Germain 31,3

Top 5 su Youtube (dati in milioni di follower)

Barcellona 10,3

Real Madrid 6

Liverpool 5,2

Manchester United 3,3

Juventus 3

Top 5 su TikTok (dati in milioni di follower)

Barcellona 5,9

Real Madrid 3,8

Bayern Monaco 3,4

Paris Saint-Germain 3,2

Liverpool 3,2

Top 5 sui social (dati in milioni di follower)

Barcellona 272,1

Real Madrid 269,9

Manchester United 139,9

Juventus 102,4

Chelsea 94,1