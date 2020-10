La Juve torna subito al lavoro, buone notizie in difesa: Chiellini rientra in gruppo

La Juventus riprende subito a lavorare, dopo il 2-0 incassato dal Barcellona ieri sera. La squadra, si legge sul sito ufficiale dei bianconeri, si è ritrovata al Training Center al mattino; come sempre nei post gara chi è stato maggiormente impegnato ha avuto una seduta di scarico in palestra. Forza, possesso palla e partitella per tutti gli altri. La buona notizia arriva in difesa: è infatti rientrato in gruppo Giorgio Chiellini.