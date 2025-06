La sfida tra teenager di Inter-River Plate. Contro Mastantuono ha vinto Pio Esposito

È stata una notte da ricordare, nel nuovo corso Inter. Una notte di prime volte, quella di un traguardo raggiunto da Chivu alla guida dei nerazzurri ma soprattutto quella del giovane centravanti che ha lanciato per la prima volta da titolare, Francesco Pio Esposito.

La possente e giovane punta italiana, uno dei più chiacchierati in proiezione mercato estivo che deve ancora cominciare (c’è la fila per averlo) ha in un certo senso anche vinto la sfida dei teenager contro il crack Franco Mastantuono, temibile e temuto classe 2007 che la fase difensiva dell’Inter ha però saputo tenere a bada. E alla ribalta c’è invece salito lui, 19enne ancora per due giorni (il 28 giugno è il suo compleanno e ha scelto il modo migliore per arrivarci) e autore di un gol pesantissimo, quello del vantaggio contro un River Plate rimasto in dieci da pochi minuti e definitivamente messo al tappeto.

Dopo la partita, tra l’altro, Pio Esposito ha avuto modo di esternare tutte le sue emozioni riuscendoci però solo in parte, ammettendo di non aver ancora realizzato. Sul suo futuro, con il mercato che impazza, ha invece detto: "Voglio continuare a fare quello che ho fatto oggi col River, sfruttare le occasioni che mi vengono date. Ho il Mondiale e sfrutto questo Mondiale".