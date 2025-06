Ufficiale Fiorentina, riscattata Bonfantini dalla Juventus: ha firmato un biennale con opzione

Dopo una buona stagione in prestito dalla Juventus con la maglia della Fiorentina – nove reti in 32 presenze – per Agnese Bonfantini è arrivato il riscatto da parte del club toscano che ha annunciato il suo tesseramento con una nota ufficiale sottolineando che la classe ‘99 ha firmato un contratto per altre due stagioni con opzione per il terzo anno. Questo il comunicato:

"ACF Fiorentina comunica di aver esercitato l'opzione per l'acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive della calciatrice Agnese Bonfantini.

In maglia Viola dalla scorsa stagione, Agnese ha messo a segno 9 reti tra Campionato, Coppa Italia e Champions League e ha scelto Firenze per proseguire la sua carriera.

La giocatrice si è legata alla Fiorentina fino al 30 Giugno 2027 con un’opzione a favore del club per la stagione successiva".

Dopo la delusione dell'esclusione dalle 23 azzurre che prenderanno parte all'Europeo che inizierà fra una settimana in Svizzera per l'attaccante arriva dunque la soddisfazione per la firma con il club toscano con cui proseguirà un'avventura in Serie A iniziata nel 2018 con la Roma (16 gol in 67 presenze) e che l'ha portata a vestire anche le maglie di Juventus (14 reti in 64 apparizioni) , Sampdoria (8 gol in 12 gare) ed Inter (otto gol in 25 gare), dove aveva giocato già in Serie B all'inizio della sua carriera,