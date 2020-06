La sorpresa Flick e l'eterno Lewandowski: ricetta dell'ennesimo successo del Bayern

vedi letture

La stagione del Bayern Monaco non è nata nel miglior dei modi, ma grazie al tempestivo intervento del club oltre che alla qualità della squadra, con la vittoria di questa sera è arrivato il 30° titolo della storia della società bavarese. I tedeschi vincono così l'ottavo titolo consecutivo, pareggiando (sicuramente fino al termine della stagione) i conti con la Juventus.

Ci pensa Flick - E pensare che ci sono volute ben 20 giornate prima di vedere il Bayern dove di consueto, ovvero al primo posto della Bundesliga. Con Kovac il campionato non era certo partito col piede giusto, vista l'altalena di risultati che aveva favorito il Lipsia e il Borussia Dortmund. Il cambio di panchina si è reso necessario alla decima giornata, quando i bavaresi sono stati sconfitti con un netto 5-1 dal normalissimo Eintracht Francoforte. L'allenatore croato è stato sollevato dall'incarico anche per l'intervento dello spogliatoio, che come di consueto ha un peso molto importante nelle decisioni dei Roten. Al suo posto è arrivato un underdog che si è rivelato, giorno dopo giorno, un vincente. Si tratta di Hans Flick, dapprima traghettatore e poi confermatissimo tecnico del Bayern con rinnovo fino al 2023 in tasca dopo una cavalcata che l'ha portato al Meisterschale ma anche a lottare per Champions League e Coppa di Germania.

Una serie...da Bayern - I tedeschi non perdono in campionato dal 7 dicembre contro il Borussia Monchengladbach, con una serie di 18 partite con 17 vittorie e un solo pareggio contro il Lipsia per 0-0 lo scorso 9 febbraio. 11 successi consecutivi che non hanno lasciato spazio per il "ritorno" del Borussia e che ha consegnato nelle mani di Rummenigge e soci, l'ennesimo titolo che, secondo gli strani calcoli del calcio in Germania, potrebbe fruttare la quinta stella da esporre sulla maglia in vista delle prossime stagioni.

La legge di Lewandowski - Prima di certificare il quinto titolo di capocannoniere dovrà attendere la fine della stagione ma le 30 reti messe a segno fino a questo momento sono un altro sigillo sul successo del Bayern. Robert Lewandowski lascia solo le briciole agli altri attaccanti, anche se hanno un nome importante come Timo Werner. Forse "domani" sarà Haaland a mettere a rischio il suo dominio, ma intanto è il polacco a farla da padrone. Senza se e senza ma, anche stasera.