Lampo di Adams: Venezia in vantaggio a sorpresa sul Napoli al 49'
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Daniele Najjar
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Oggi alle 16:14Serie A
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17.10.2026 16:14Serie A
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Si sblocca il risultato allo stadio Penzo: al 49' va a segno Akor Adams per l'1-0 del Venezia sul Napoli. Lancio di Sohm, Rrahmani si fa spostare fisicamente dall'attaccante nigeriano che si accentra e calcia, tiro deviato che beffa Meret.
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