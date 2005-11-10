Lautaro nella storia dell’Argentina: "Felice per il traguardo, avanti per altri successi"
Alessandra Stefanelli
Un’altra notte da ricordare per Lautaro Martinez, che continua a ritagliarsi uno spazio sempre più importante nella storia della Nazionale argentina. Dopo aver raggiunto il terzo posto nella classifica dei migliori marcatori di sempre dell’Albiceleste, l’attaccante dell’Inter ha voluto condividere tutta la propria soddisfazione attraverso i social. Il Toro, protagonista ancora una volta con la maglia dell’Argentina, ha celebrato il risultato ottenuto ringraziando anche i tifosi per il sostegno ricevuto nel corso degli anni.
Il messaggio del capitano dell’Inter
“Vittoria e grazie per l’amore sempre. Felice di essere diventato il terzo marcatore di tutti i tempi di questa squadra. Andiamo avanti per altri successi”, ha scritto Lautaro Martinez. Parole che raccontano la soddisfazione dell’attaccante per un traguardo prestigioso, ma anche la volontà di non fermarsi. Il centravanti nerazzurro continua infatti ad aumentare il proprio bottino realizzativo con la Selección, consolidando il suo ruolo tra i protagonisti dell’attuale generazione argentina.
Lautaro vuole continuare a scalare la classifica
Il nuovo risultato rappresenta un’altra tappa della crescita internazionale di Lautaro, diventato negli anni uno dei punti di riferimento dell’Argentina.
Per il capitano dell’Inter, tuttavia, il traguardo raggiunto non sembra rappresentare un punto d’arrivo. Nel mirino c'è Batistuta, mentre sembra più difficile raggiungere Messi.