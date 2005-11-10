TMW Lazio, in 1000 all'allenamento aperto a Formello: Ratkov in disparte, Gattuso mischia le carte

Circa mille tifosi presenti per il primo allenamento stagionale aperto al pubblico della Lazio: Pinamonti e Sutalo in gruppo, Ratkov in disparte

Si aprono per la prima volta in questa stagione le porte di Formello con circa mille tifosi che hanno assistito all'allenamento pomeridiano della squadra di Gennaro Gattuso. I biancocelesti sono scesi in campo alle ore 18 per la seconda sessione odierna dopo la seduta mattutina sul campo centrale di Formello. L'allenamento pomeridiano è durato poco più di un'ora e si è incentrato su un lavoro tattico dopo circa quindici minuti di attivazione. Gattuso ha schierato due 4-3-3 a campo ridotto per lavorare su intensità e ritmo, lavorando anche su calci piazzati in vista della partita di domenica contro il Genoa. I rossoblu sono alla ricerca di Matteo Cancellieri, che però si è allenato regolarmente in gruppo in attesa di sviluppi sul fronte mercato.

Pinamonti e Sutalo in gruppo, Ratkov in disparte

Dopo aver lavorato ieri per la prima volta in gruppo, sia Andrea Pinamonti che Josip Sutalo anche oggi hanno lavorato con la squadra e viaggiano verso la convocazione per la sfida di domenica. Chi rischia di non esserci è Luca Pellegrini, assente oggi insieme agli infortunati Cataldi, Dele-Bashiru, Gigot, Marusic e Patric. Nella parte tattica Gattuso ha lavorato con due squadre senza fare rotazioni, lasciando fuori Bordon, Serra e Ratkov. A sorprendere è stato soprattutto il serbo, che non ha mai lavorato in gruppo ed è stato in disparte per l'intera seduta dopo l'attivazione. Per l'ex Salisburgo, dopo l'arrivo di Pinamonti, in attacco non c'è più spazio e da qui alla chiusura del mercato si cercherà una soluzione in uscita.