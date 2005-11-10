Torino, Abate: "Casadei affaticato, per il Sassuolo ho un dubbio in difesa"

Ha dato anche qualche spunto di formazione il tecnico del Torino Ignazio Abate nell'odierna conferenza stampa prima del match col Sassuolo:

Quanta voglia c'è di dare più spazio a Njie? E c'è il timore di perderlo?

"Ha grande talento, è cresciuto qui e sono molto legato a lui: abbiamo un rapporto schietto, è un ragazzo sensibile. E' a disposizione e ha la testa sul Toro, ha fatto una bella settimana. La scorsa si era allenato in modo altalenante per un affaticamento, domani vedremo se inizia o se subentra. Mercato? Non sono cose che posso controllare, non perdo energie. Mi auguro che faccia parte del gruppo".

Ci sono indisponibili? Giocherà Comert?

"Ho un dubbio in difesa, deciderò domani. Indisponibili? Stanno tutti bene tranne Casadei che ha un affaticamento e va valutato".

Adams può giocare domani? E quando vedremo Oristanio?

"Le scelte sono fatte in base allo stato di forma, alle strategie, al piano A e al piano B, ci sono varie letture. Con i cinque cambi, serve che chi entri faccia la differenza e sono contento di chi è entrato contro il Milan. Bisogna incidere anche dal primo minuto, vedremo chi partirà. E questa settimana i ragazzi mi hanno messo in difficoltà".

Adams può giocare trequartista? E come sta Zapata?

"Zapata ha fatto la settimana con la squadra, lo stiamo integrando. Due punte? Certo, dipende da chi ho a disposizione e poi sceglierò l'abito migliore per la squadra. Sono aperto a tutto. Si parla di 3-5-2 o 3-4-2-1, è un modulo e devi decidere come vuoi difendere. Dipende anche dall'aspetto strategico, o dove vuoi la superiorità. Ci sono tanti aspetti, i moduli sono soltanto numeri e noi lavoriamo su principi".

Fitz-Jim può giocare anche in un altro ruolo?

"Il suo ruolo ideale è una mezzala che ama inserirsi, stiamo facendo di necessità virtù. Sta crescendo e migliorando, ma può anche giocare 10-15 metri più avanti".