Lazio, accelerazione per l’attaccante brasiliano Wesley

© foto di Federico Gaetano

Accelerazione della Lazio per il centravanti del Club Brugge Wesley, classe ‘96. Secondo quanto riferito da Lalaziosiamonoi.it nella giornata di oggi il direttore sportivo Igli Tare non avrebbe partecipato all’incontro fra Lotito e Inzaghi perché impegnato in una trattativa di mercato, come quella per il brasiliano, destinata a prendere quota nelle prossime ore.