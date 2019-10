Lazio, amarezza Lazzari: "Dall'inizio creiamo tanto e raccogliamo poco"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Lazio Style Channel, canale ufficiale biancoceleste, ha parlato Manuel Lazzari, esterno autore del gol del momentaneo vantaggio della gara contro il Celtic Glasgow poi vinta per 2-1 dagli scozzesi in casa. "Purtroppo siamo dispiaciuti. Specialmente nel secondo tempo siamo riusciti a schiacciare il Celtic, Correa ha preso il palo... Dispiace non averla chiusa prima, poi loro nei calci d'angolo sono molto bravi e ci hanno punito. È dall'inizio della stagione che creiamo tanto ma raccogliamo poco. Nel girone sappiamo che è ancora tutto aperto. Adesso però dobbiamo fare bottino pieno nelle prossime gare. La prestazione è stata importante soprattutto nel primo tempo. Dispiace aver perso, ma dobbiamo rialzare subito la testa. Se lo stadio ci ha influenzato? Se vuoi fare questo mestiere devi anche abituarti a queste atmosfere, a noi giocatori in campo ci ha dato una carica incredibile. Abbiamo fatto una partita alla pari, nel secondo li abbiamo schiacciati. Abbiamo perso ma la prestazione c'è stata. Fiorentina? A Firenze ci aspetta una trasferta difficile contro una grande squadra, ma siamo pronti", riporta LaLazioSiamoNoi.it.