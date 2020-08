Lazio ancora senza Lulic. È emergenza a sinistra, Inzaghi è senza esterno

vedi letture

La sirena lampeggia forte, l'ambiente biancoceleste è preoccupato dal suono dell'allarme rosso. È emergenza completa per la Lazio sulla corsia sinistra. Prima i fatti, poi i commenti. Lulic, da anni il padrone unico della corsia, si è operato due volte a fine febbraio scorso per rimuovere un'artrite settica alla caviglia. A luglio ancora non correva, adesso è in Lombardia per continuare il percorso riabilitativo e non sarà in ritiro con la squadra. Una pessima notizia, perché manca un mese all'inizio del campionato e al momento è difficile dire se e quando sarà pronto. Dietro il bosniaco, (quasi) il vuoto. Jony non ha convinto quest'anno e ha richieste dalla Spagna. Lukaku e Durmisi, invece, vengono considerati marginali al progetto: la società conta di venderli, ma non si trovano pretendenti seri al momento.

Di fatto, Inzaghi inizierà a preparare la stagione con un ruolo scoperto. E non è uno qualsiasi, essendo una posizione fondamentale nel 3-5-2. È comprensibile quindi l'arrabbiatura della tifoseria e l'amarezza dell'allenatore, che si sarebbero aspettati un aiuto della società dal mercato. Non è un mistero che il tecnico abbia fatto il nome di Fares, la trattativa è in fase avanzata da tempo ma dalla Capitale ancora non è stato fatto l'affondo decisivo. Sembra che Tare abbia preso tempo, può aver tra le mani un altro profilo (era uscito il nome di Reguilón), ma le parti smentiscono questo scenario. La Spal chiede 11 milioni, la Lazio ne offre 7: la forbice non è grande, ma servirà uno sforzo per portare a termine l'operazione. Nella quale non dovrebbe rientrare Palombi: piace al club di Ferrara, ma non è una priorità. Lo è invece il quinto mancino per la Lazio, che a un mese dall'inizio del campionato (salvo imprevisti) ha un ruolo totalmente scoperto.