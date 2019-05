Lazio, Armini e l'esordio: "La chiamata di Inzaghi non mi sembrava vera"

© foto di Federico Gaetano

Oltre al portiere Guido Guerrieri, nel 3-3 di ieri contro il Bologna, ha fatto il suo esordio in Serie A un altro dei giovani talenti di casa Lazio. Si tratta di Nicolò Armini, difensore classe 2001 subentrato a Luiz Felipe nella ripresa: "Abbiamo passato una settimana indimenticabile - racconta a Lazio Style Channel: prima la vittoria in Coppa Italia, poi il successo dell’Under 14 di mio fratello nella finale del campionato di categoria, poi la Primavera che torna nella massima serie di categoria ed oggi il debutto davanti ai miei tifosi e la mia famiglia. Il mio obiettivo è far bene in Primavera 1 TIM.

Il terzo gol del Bologna? Non so cosa sia andato a rivedere l'arbitro, io ho percepito una gomitata, ma il direttore di gara non ha ritenuto falloso l’intervento. Inzaghi mi ha detto di tenermi pronto e mi ha chiamato tre minuti dopo l'inizio del riscaldamento, non mi sembrava vero.

I compagni mi hanno aiutato molto, soprattutto Acerbi che mi ha dato tanti consigli. Ho provato a far segnare Immobile con un filtrante nei minuti finali, ma non ci sono riuscito".