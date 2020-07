Lazio avanti col Brescia al 45': gol di Correa. Andrenacci decisivo due volte

Lazio in vantaggio per 1-0 sul Brescia all'Intervallo della gara dell'Olimpico valida per la penultima giornata di Serie A. Biancocelesti in vantaggio al 17' con Joaquin Correa, che ha battuto Andrenacci dopo uno scambio con Immobile. Luis Alberto due volte vicino al raddoppio ma lo stesso portiere delle Rondinelle gli ha negato la gioia del gol in un'occasione. Estremo difensore decisivo anche su un colpo di testa di Immobile, con un grande intervento che ha impedito all'attuale capocannoniere del campionato di arrivare a quota 35.