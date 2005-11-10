Lazio, Gattuso: "Stiamo facendo qualcosa di incredibile ma la strada è lunga"

23:09 - Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juventus. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore in diretta.

Avete ottenuto una vittoria storica...

"Noi domani recuperiamo e poi subito testa al Parma. Noi dobbiamo vivere alla giornata perché conosco questi calciatori da tre mesi. Noi conosciamo solo la strada del lavoro. Noi dobbiamo avere la gamba sempre frizzantina per giocare questo calcio. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, ma stiamo facendo qualcosa di incredibile. La strada è lunga".

Come sta Taylor?

"Nulla di grave".

Dovrei chiamarti Zdenek Gattuso...

"Contro il Milan abbiamo dominato ma siamo usciti dal campo inspiegabilmente. Il secondo tempo è lo step che stiamo cercando. Oggi sapevamo che Kolo Muani e McKennie potevamo metterci in difficoltà. Questo era lo step che volevamo, siamo stati bravi a costruire a 3 ma anche ad andare in ampiezza e ad andare in 5 giocatori davanti. La squadra ha coraggio e se vuoi giocarci in questo modo devi sempre andare a 1000 all’ora. È dispendioso ma porta benefici. La squadra percepisce bene qualsiasi cosa in settimana. La sorpresa più grande oggi è stata la maturità, andare là, non avere paura, là siamo stati bravi".

Su Provstgaard?

"Quando dico che facciamo robe diverse, Sarri è un maestro nel 4-3-3 e la bravura di Oliver è stata questa. Non è stato facile all’inizio ma c’è stata sintonia tra me e lui. Si meritano i complimenti e tutto quello che stanno raccogliendo. Senza di loro e la loro disponibilità è difficile far questo. Lui è un Iron Man".