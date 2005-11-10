Lazio, Gattuso: "Lo step fatto con la Juventus dobbiamo vederlo stasera. Taylor è al 100%"

Il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha parlato a Sky Sport prima dell'inizio del match odierno contro il Parma:

Il limite è l'assenza di rotazioni davanti? Dopo Gudmundsson si è fermato anche Pinamonti...

"Cominciamo la partita, poi vedremo ciò che avremo a disposizione. Sono due giocatori importanti che ci mancano, ma oggi non dobbiamo sbagliare l'interpretazione della partita. serve voglia e mentalità, lo step che abbiamo fatto con la Juventus lo dobbiamo mettere in campo stasera".

Servirà attenzione, visto che con squadra con questo modulo come il Monza avete sofferto...

"La difficoltà è questa. Il 5-3-2, una squadra con giocatori molto veloci davanti, dobbiamo essere svegli sulle preventive. Poi ci vuole tranquillità, veemenza, voglia, senza pensare che dobbiamo risolvere le cose in dieci minuti. Dobbiamo giocare con la testa".

Come sta Taylor dopo i problemi avuti in settimana?

"Sta bene, è al 100%, altrimenti non sarebbe stato in campo".