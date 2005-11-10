Lazio, Gattuso: "Pellegrini reintegrato e partirà con noi. Taylor sta facendo molto bene"

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso si è soffermato sui singoli e sul reintegro di Luca Pellegrini: "Pellegrini è reintegrato in lista e partirà con noi - ha sottolineato l'allenatore della formazione biancoceleste alla vigilia della gara contro la Juventus di Luciano Spalletti - la società ha deciso così ed è a tutti gli effetti un giocatore a disposizione. Sulla formazione non rispondo perché vado a dare un vantaggio agli altri, metteremo la squadra migliore in campo".

Come giudica questo inizio di stagione di Taylor? Può dare ancora di più?

"Quando giochiamo di catena fa funzionare bene la catena, si abbassa e ci fa uscire dalla prima pressione. Gli ho fatto i complimenti perché all'inizio non pressava in questo modo, adesso invece va con veemenza. Per noi è un giocatore importantissimo sia in fase di possesso che in fase di non possesso, io lo vedo quello che dà alla squadra. Anche i suoi tagli quando lavoriamo di catena ci dà grandissime soluzioni. Poi dobbiamo decidere se tenere lui o Nuno in zona centrale, è una roba di occupazione e sviluppare bene di catena. Per me sta facendo molto molto bene".

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