Lazio, su Gila resta il pressing di Napoli e Atalanta. Fabiani prova a fare muro: "Non è in vendita"

Il futuro di Mario Gila resta tema caldo e d'attualità in casa Lazio. Il difensore spagnolo è uno dei pezzi pregiati della rosa biancoceleste, tanto da aver attirato da tempo l'interesse del Napoli che nelle scorse settimane si è mosso concretamente per l'acquisto del suo cartellino.

Nonostante il via libera da parte del giocatore al club di Aurelio De Laurentiis, la Lazio non ha ancora accettato le proposte azzurre continuando a chiedere non meno di 25 milioni di euro nonostante il contratto in scadenza nel 2027. Da qui l'inserimento dell'Atalanta che nelle prossime ore potrebbe muoversi con un'offerta concreta. Intanto la Lazio prende tempo e tramite il suo direttore sportivo Angelo Fabiani prova a fare muro: "Non è in vendita", le parole riportate da Il Messaggero.