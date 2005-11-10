Lazio, la gioia Provstgaard: "A Formello c'è uno spirito che non ho mai provato"

Il gol che ha sbloccato la sfida dell'Allianz di Torino contro la Juventus nella vittoria della Lazio, ai microfoni di DAZN ha parlato dopo la partita il difensore biancoceleste Oliver Provstgaard: "Siamo molto contenti adesso, è stata una grande fatica. Abbiamo fatto tante cose bene, ho sempre il sorriso quando sono in campo".

Hai saputo aspettare dopo lo scorso anno?

"Ho lavorato tanto, mi piace lavorare e ti ripaga sempre. Si è visto oggi, sono contento della mia crescita".

Quanto sta incidendo Gattuso nella tua crescita?

"Gattuso è un allenatore che mi sta dando tanto, sa le qualità che ho e mi aiuta ogni giorno a migliorare. Sta aiutando tutta la squadra, a Formello adesso c'è uno spirito che non ho mai provato".

Che intesa c'è tra voi quattro difensori centrali?

"Tutti possono giocare, questo è un ambiente che ci piace tanto. Ogni giorno stiamo insieme e abbiamo l'obiettivo di vincere ogni weekend".