Secondo gol in campionato per Oliver Provstgaard, decisivo nel 2-1 della Lazio a Torino, che ha garantito ai biancocelesti di comandare ancora la classifica della Serie A. La crescita del danese però si vede ben oltre ai gol realizzati, al netto del fatto che lui a fine partita ha assicurato di voler sffidare Isaksen su questo campo. Dopo i vari De Vrij e Gila, il club di Lotito si gode un altro gioiello in difesa.

La crescita di Provstgaard, anche nel valore di mercato

Arrivato dal Vejle nel febbraio del 2025 per 4,5 milioni di euro, inizialmente Provstgaard ha dovuto faticare per conquistarsi il posto: solo 2 presenze in A nei primi sei mesi nella Capitale. Con Sarri la prima affermazione, ora la consacrazione con Gattuso: 26 presenze l'anno scorso, 11 quest'anno.

A proposito dei 4,5 milioni pagati al Vejle: un bell'investimento per un classe 2003, che però è già stato ripagato. Oggi Provstgaard vale almeno il quadruplo e iniziano ad arrivare accostamenti importanti anche per lui e per il suo futuro, in chiave mercato.

Provstgaard come De Vrij e Gila

Non sarà un paragone gradito a Lotito e Fabiani, visto come è finita con i suoi predecessori, ma dopo i vari Stefan De Vrij e Mario Gila il club biancoceleste dimostra di vederci lungo in quanto a saper riconoscere il talento. Anche, ma non solo, in difesa.

Parliamo della crescita sul campo e dell'affermazione nel grande calcio, non invece dell'affare economico. Alla fine, infatti, De Vrij si è accasato all'Inter a parametro zero mentre Gila, dopo un lungo tira e molla, almeno ha fatto centrare una plusvalenza andando al Milan per 30 milioni (era stato pagato poco più di 20 dal Real Madrid. Gila poteva partire ad una cifra anche superiore, ma al momento della partenza si avviava ad entrare nell'ultimo anno di contratto, cosa che ha influito sul prezzo. Intanto con il danese la Lazio può godersi i risultati in campo e sognare in grande, per il mercato ci sarà tempo.