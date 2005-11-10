Lazio, per Gudmundsson, Marusic e Rovella rientro rimandato. Cancellieri è ok

Non è ancora il momento di Marusic e Rovella: i due giocatori della Lazio non ci saranno contro il Parma, salvo convocazioni simboliche. Vige la prudenza, è la linea dettata da Gattuso nelle ultime settimane. E così l’infermeria resta piena: potrebbe svuotarsi solo l’1 novembre contro il Cagliari. Niente da fare nemmeno per Gudmundsson: ha dolore alla spalla fratturata, sta proseguendo le terapie con difficoltà, a riportarlo è LaLazioSiamonoi.

Alla ripresa degli allenamenti però arrivano anche buone notizie dall’infermeria, per quanto riguarda le rotazioni offensive. L'ex più recente, peraltro al centro di una trattativa per un possibile ritorno in estate, Matteo Cancellieri, ha infatti superato il problema fisico accusato durante le vacanze ed è tornato a lavorare a pieno regime insieme ai compagni di squadra. Il classe 2002 viaggia verso la completa disponibilità e dovrebbe figurare tra i convocati per l’impegno casalingo del fine settimana.