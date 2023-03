Lazio, Immobile vuole forzare i tempi: non è da escludere la presenza contro la Roma

vedi letture

Ciro Immobile vuole forzare il rientro e tornare in campo nella partita più importante dell'anno per i tifosi laziali, ovvero il derby contro la Roma. L'attaccante sta lavorando ma lo staff medico predica prudenza visti i tanti infortuni subiti nel corso della stagione. Il recupero sarebbe un miracolo vista la lesione di primo grado dopo la vittoria contro il Napoli, ma secondo Il Tempo, non è da escludere. A riportarlo è Il Tempo.