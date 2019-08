© foto di Federico Gaetano

In arrivo un nuovo acquisto nella Lazio, come svelato dall'edizione odierna de Il Messaggero. A centrocampo è infatti vicinissimo l'innesto del 21enne polacco Patryk Dziczek, prelevato dal Piast Gliwice e sul quale c'era anche la concorrenza di altri club italiani, tra cui soprattutto Empoli e Udinese. Valutazione intorno ai 2 milioni di euro, venerdì sembra il giorno in cui svolgerà le visite mediche.