La Lazio ora inizia a fare sul serio. Juve, i motivi della crisi

Durante il TMW News di oggi occhi puntati sulla crisi della Juventus ieri sconfitta pesantemente dalla Lazio allo Stadium. Insieme a Paolo Stringara in collegamento ci siamo soffermati sulle difficoltà di una squadra che in termini di punti ha fatto peggio dell'avvio dell'anno scorso con Tudor in panchina. Naturalmente ci si sofferma anche sulla Lazio che inizia a credere sempre più nelle sue possibilità, grazie anche alla forza di un gruppo compatto e capace di giocare bene e con serenità.

Inter, ora la Champions

Per i nerazzurri è arrivato un nuovo successo (contro il Bologna) dopo una partenza in salita. Ciò che non potrà accadere mercoledi in Champions contro lo Shakhtar, in un appuntamento fondamentale per andare avanti in questa competizione (finora due ko in due gare). In chiusrua spazio anche a Massimiliano Alvini, il tecnico del Frosinone che è una vera e propria sorpresa: "Ma l'obiettivo è raggiungere la salvezza. Per il Frosinone rappresenterebbe sicuramente un traguardo straordinario, alla quarta volta in Serie A”, ha detto l'allenatore oggi insignito del premio Scopigno a Roma.

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