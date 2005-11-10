Lazio, intesa di massima con la Soprintendenza: stadio Flaminio più basso e da 47 mila posti

Lontano dai riflettori e dai rapporti tesi tra tifoseria e società, il lavoro dei progettisti incaricati dalla Lazio per lo Stadio Flaminio prosegue. Gli architetti biancocelesti - secondo quanto riferito da Il Messaggero - avrebbero raggiunto un'intesa informale di massima con le Belle Arti, prevedendo una capienza ridotta a 47mila posti rispetto ai 50mila iniziali e un ridimensionamento dell'altezza totale dell'impianto, copertura compresa, che non supererà quella del vicino Auditorium di Renzo Piano.

Perché il cambiamento

Si tratta di un accorgimento fondamentale per recepire le prescrizioni della Soprintendenza, come confermato da Daniela Porro, Soprintendente Speciale di Roma. Per evitare censure e garantire la concessione del pubblico interesse, il Comune ha chiesto di adeguare il disegno dello stadio dell'architetto Marco Casamonti (co-fondatore di Archea Associati e già progettista del Viola Park, oltre che degli stadi di Udine e Tirana), giudicato originariamente troppo alto. Le interlocuzioni tra le parti sono ormai quotidiane per far sì che l'impianto sia regolare, all'interno del "Distretto del Contemporaneo", un'area architettonicamente delicata tra Foro Italico, Farnesina, Ponte Duca d'Aosta, Ponte Flaminio, Villaggio Olimpico, Palazzetto dello Sport, Maxxi e non solo.

Un altro ostacolo

Un secondo nodo fondamentale riguarda la storica pensilina di copertura progettata da Pier Luigi Nervi oltre 66 anni fa, oggi fortemente ammalorata dopo la chiusura del Flaminio avvenuta nel 2012. Sebbene le Belle Arti abbiano autorizzato i test di stabilità, è stato ricordato che l'eventuale abbattimento della struttura spetterà esclusivamente alla Commissione regionale per il Patrimonio culturale del Lazio. I primi riscontri e le simulazioni effettuate dai tecnici avrebbero già evidenziato la necessità di rimuovere la pensilina per ragioni di pubblica incolumità. Il prossimo passo sarà lo svolgimento delle vere e proprie prove di carico mediante l'applicazione di pesi sulla struttura, ma bisognerà attendere ancora del tempo.