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Obiettivo Euro 2032, il piano ufficiale per tre stadi a Roma. Cantieri al via nel 2027

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Redazione TMW
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07.10.2026 07:33Altre Notizie
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CANTIERI AL VIA NEL 2027: L’OLIMPICO SI RIFÀ IL LOOK PER GLI EUROPEI, ROMA E LAZIO PREPARANO IL TRASLOCO
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Alberto Fornasari

Rivoluzione Capitale, Roma si rifà il look e si prepara a cambiare pelle a proposito degli stadi. Non più uno, ma ben tre progetti sul tavolo per trasformare la città nella vera cattedrale del calcio moderno. Se da una parte lo Stato blinda lo Stadio Olimpico con un piano di restyling da 150 milioni di euro per blindare la finale di Euro 2032, dall'altra i club spingono sull'acceleratore per le case di proprietà.
Un miliardo e ottocento milioni di euro pronti a essere investiti dai privati per ridisegnare la mappa calcistica ed economica della città.

Lo Stadio Olimpico si trasforma: aree VIP e ristoranti aperti 365 giorni l'anno

Il piano di riqualificazione dello Stadio Olimpico, presentato ufficialmente da Sport e Salute in accordo con la FIGC, punta a trasformare l'impianto del Foro Italico in un'arena polifunzionale attiva tutto l'anno, l'obiettivo è superare il vecchio modello di stadio aperto solo nei giorni di partita.
• Spazi Premium e Corporate: Saranno create nuove e ampie aree VIP e hospitality destinate alle aziende, posizionate per garantire i massimi standard UEFA.
• Business e Ristorazione: Il progetto integra zone dedicate al food & beverage, attività commerciali, store per il merchandising e veri e propri ristoranti attivi permanentemente.
• Innovazioni e Capienza: La capienza complessiva supererà i 70.000 spettatori. Verranno installati maxischermi LED di ultima generazione, migliorata la visibilità complessiva dalle tribune e integrati sistemi energetici da fonti rinnovabili.
• Il Cronoprogramma: Per garantire la continuità d'uso dello stadio per la Serie A, le prime cantierizzazioni prenderanno il via nell'estate del 2027, con una conclusione tassativa fissata entro il 2030, in perfetto anticipo sul torneo europeo.

Qui Roma: Pietralata ha il via libera definitivo. Friedkin investe 1,3 miliardi

La sponda giallorossa della capitale compie il vero scatto scudetto sulla burocrazia, la Conferenza dei Servizi decisoria ha dato il via libera definitivo al progetto del nuovo stadio dell'AS Roma a Pietralata, il sindaco Roberto Gualtieri e il commissario straordinario Massimo Sessa hanno firmato l'autorizzazione unica a tempo di record.
I Friedkin fanno sul serio e mettono sul piatto un maxi-investimento da oltre 1,3 miliardi di euro. Il nuovo impianto sarà un gioiello in stile "all'inglese" da 60.605 posti, caratterizzato da un'imponente Curva Sud da 23.000 seggiolini.
La tabella di marcia ora è serratissima, l'apertura dei cantieri avverrà a inizio anno, la posa della prima pietra è fissata per marzo 2027 e il debutto ufficiale sul campo è programmato per il 2031, con una proiezione di ricavi che supererà i 150 milioni di euro a stagione.

E la Lazio? Lotito sfida i vincoli del Flaminio e prepara il ritorno a casa

Claudio Lotito ha scelto la via del romanticismo e della tradizione, il ritorno a casa, allo Stadio Flaminio, la Lazio ha presentato un imponente piano di riqualificazione da 480 milioni di euro complessivi per l'opera firmata in passato da Pier Luigi Nervi.
Il cammino della Lazio, però, è un percorso a ostacoli dettato dai severissimi vincoli della Soprintendenza Speciale.
L'idea iniziale del club di realizzare un secondo anello in acciaio sospeso per raggiungere i 50.000 posti ha dovuto subire modifiche per non intaccare il monumento originale, la capienza è stata ridisegnata al ribasso a circa 43.000 spettatori.
Nonostante i paletti culturali, lo spiraglio è concreto, la Conferenza dei Servizi preliminare ha espresso un primo parere favorevole vincolato.
Il sindaco Gualtieri ha rassicurato l'ambiente, dichiarando l'obiettivo di deliberare il pubblico interesse entro la fine dell'anno, se l'iter accelererà, i cantieri biancoceleste potrebbero partire nel primo semestre del 2027 per inaugurare l'impianto nel 2031.

L'anno 2031 rappresenterà un punto di svolta economico senza precedenti per il calcio nella Capitale. Il passaggio dal modello di affitto dello Stadio Olimpico a due impianti di proprietà — il nuovo impianto di Pietralata per la Roma e lo storico Flaminio riqualificato per la Lazio — stravolgerà completamente il bilancio e la suddivisione dei ricavi delle due società.
Oggi Roma e Lazio incassano mediamente tra i 30 e i 45 milioni di euro a stagione dal botteghino, ma una fetta importante di questi proventi viene erosa dai costi di affitto pagati a Sport e Salute, dalle spese di gestione dei servizi nei giorni di gara e dall'assenza quasi totale di ricavi commerciali interni ed eventi extra-calcistici regolari.

La proiezione finanziaria dal 2031 vedrà una netta diversificazione dei ricavi, così suddivisa:

1. AS Roma (Nuovo Stadio a Pietralata): Obiettivo +150 milioni all'anno

Grazie a un investimento interamente privato di 1,3 miliardi di euro, la Roma punta a triplicare il fatturato legato allo stadio. La capienza da 60.605 posti e un'impostazione "all'americana" garantiranno una monetizzazione aggressiva e continua.
• Biglietteria e Premium (45%): La massiccia presenza di Sky Box, palchi corporate e aree hospitality di lusso ad altissimo margine compenserà ampiamente il prezzo calmierato dei settori popolari come la nuova Curva Sud.
• Naming Rights e Sponsorizzazioni (25%): La cessione del nome dello stadio a un colosso internazionale (sul modello dell'Allianz Arena o del modernizzato Spotify Camp Nou) frutterà una base fissa stimata tra i 15 e i 25 milioni di euro all'anno.
• Commerciale e Corporate 365 giorni (20%): Store ufficiali giganti, il museo interattivo del club e la commercializzazione degli spazi per eventi aziendali, congressi e meeting durante la settimana.
• Eventi Extra-Calcio (10%): Concerti ed eventi di intrattenimento globale durante la stagione estiva, favoriti da un impianto moderno e acusticamente isolato.

2. SS Lazio (Stadio Flaminio): Strategia Boutique da 80-90 milioni all'anno

La Lazio di Claudio Lotito, investendo 480 milioni di euro per il Flaminio, seguirà un modello radicalmente diverso, uno stadio "boutique" da 43.000 posti fortemente legato al territorio, che punta sull'esclusività dell'esperienza e sulla fidelizzazione.
• Biglietteria e Hospitality Elite (50%): Avendo una capienza ridotta rispetto a Pietralata a causa dei vincoli architettonici, la Lazio punterà a massimizzare il ricavo medio per seggiolino (yield management). Le aree VIP integrate e i servizi premium interni avranno tariffe dedicate al segmento business laziale.
• Ristorazione e Attività Commerciali 365 giorni (25%): Sarà il vero motore del Flaminio. Posizionato in una zona semicentrale e di pregio a Roma, l'impianto ospiterà ristoranti, caffè e punti commerciali attivi tutti i giorni dell'anno per i residenti e i turisti, slegati dal giorno della partita.
• Naming Rights e Sponsor locali (15%): Una partnership commerciale per il nome dello stadio che rispetterà la storicità del nome "Flaminio" (es. "[Brand] Stadio Flaminio") per non intaccare l'identità del club.
• Museo e Polisportiva (10%): Spazi dedicati alla gloriosa storia della Polisportiva Lazio, capaci di attrarre costantemente tifosi e appassionati di diverse discipline sportive.

Grazie al controllo totale delle strutture, entrambe le società elimineranno i costi di locazione, potendo inserire a bilancio il 100% dei ricavi commerciali generati. Questo surplus finanziario permetterà a Roma e Lazio di stabilizzarsi stabilmente nei parametri del Fair Play Finanziario UEFA, aumentando il budget da destinare al calciomercato e al monte ingaggi per competere ai vertici del calcio europeo.

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