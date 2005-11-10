Lazio, l'Atalanta prova a beffare il Napoli per Mario Gila: pronti 25 milioni per il difensore?

Un colpo di scena può prospettarsi nella corsa a Mario Gila. Il difensore spagnolo è da tempo in uscita dalla Lazio. Il giocatore andrà in scadenza di contratto nel 2027 e il club della capitale, per non perderlo a parametro zero la prossima estate, cerca di raccogliere il più possibile quest'estate. Il classe 2000 è uno degli elementi migliori dei biancocelesti. Arrivato nel 2022 dal Real Madrid, ha disputato a Roma quattro stagioni collezionando complessivamente 120 presenze fra le varie competizioni segnando due reti.

Da tempo, Gila è un obiettivo di mercato del Napoli che sta cercando elementi che possano inalzare il tasso qualitativo del gruppo a disposizione di mister Massimiliano Allegri. Il presidente De Laurentiis, in attesa di ufficializzare il suo allenatore, vuole provare a chiudere al più presto per il difensore ma la trattativa non sembra essere facile non tanto per la volontà del giocatore ma quanto per possibili inserimenti.

Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Mattino, l'Atalanta del direttore sportivo Giuntoli e del nuovo mister Maurizio Sarri avrebbe messo gli occhi su giocatore. I nerazzurri infatti sarebbero pronti a mettere sul piatto 25 milioni di euro che farebbero pendere verso di loro l'ago della bilancia. Ora la palla passa a Manna e al Napoli.