Lazio, la miglior difesa del campionato vittima...delle prime volte

Dal 6 ottobre al 23 febbraio. Da Bologna a Genova, passando per l’Olimpico. La difesa della Lazio, oltre a essere la miglior difesa del campionato, può “vantare” un’altra interessante statistica. Uno studio infatti ha rivelato che 5 dei 23 gol subiti sono stati delle prime volte per i giocatori in questione. Il primo è quello di Krejci all’andata contro il Bologna: il ceco ha segnato il momentaneo 1-0, facendo centro per la prima volta in casa al Dall’Ara. Poi all’Olimpico La Mantia è finito sul tabellino dei marcatori per la prima volta in A, così come accaduto ad Ashley Young dell’Inter, nel big match vinto dai biancocelesti in rimonta per 2-1 (aveva fatto lo 0-1 momentaneo). All’elenco poi si aggiungono le firme - ininfluenti ai fini del risultato finale - di Missiroli e Cassata, che non avevano mai esultato rispettivamente con le maglie di Spal e Genoa.