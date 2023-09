Lazio, Mandas: "Provedel mi piace tanto, so che con lui posso crescere tantissimo"

Il portiere della Lazio Christos Mandas ha parlato ai canali ufficiali della società biancoceleste del suo arrivo estivo nella Capitale. Questo il suo pensiero sul collega di reparto, Ivan Provedel:

"Seguivo già la Lazio e mi piacevano in tanti: molti giocatori e in particolare Provedel, che ha fatto un'ultima annata eccezionale. Per me è un onore, sono fortunato a poter lavorare con lui, per me è un sogno diventato realtà. Con lui posso imparare moltissimo e nel poco tempo che sono qui sento di essere cresciuto tanto", il suo pensiero.