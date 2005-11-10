Lazio, messaggio di Gattuso a Lotito e Fabiani: "Non vendete nessuno a gennaio"

C'è una Lazio che sta volando in Serie A ed è prima in classifica in maniera davvero sorprendente. Uno degli artefici principali di questo avvio di stagione è proprio Gennaro Gattuso, che si sta riscattando dopo aver clamorosamente mancato la qualificazione al Mondiale con l'Italia. Il presidente Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani gli hanno messo a disposizione una rosa di livello senza investire chissà quali cifre e lui la sta sfruttando nel miglior modo possibile.

Gattuso ha già messo in chiaro le cose

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l'allenatore biancoceleste ha già avuto dei colloqui con i dirigenti e con il patron e ha ribadito un concetto che considera di primaria importanza: "Non vendete nessuno a gennaio". La necessità di generare qualche plusvalenza potrebbe non lasciare scelta, ma la speranza è che non si verifichi quanto successo anno scorso con le cessioni di Guendouzi e Castellanos.