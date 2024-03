Lazio, nel mirino c'è anche Valentin Carboni. L'Inter apre alla cessione ma a cifre altissime

La Lazio mette nel mirino Valentin Carboni, attaccante di proprietà dell'Inter ma in prestito al Monza in questa stagione. Il giovane ha già esordito con la Nazionale dell'Argentina, con Tudor che vorrebbe puntare su di lui nella prossima stagione, come spiega Repubblica. Lui e Gudmundsson sono i nomi preferiti del nuovo tecnico croato, considerato che Felipe Anderson è in scadenza - la Juventus ha già fatto un'offerta, il Napoli segue l'evoluzione con attenzione - e Zaccagni rischia di arrivare a un anno dalla scadenza senza un rinnovo contrattuale, con la Fiorentina che lo ha già messo nel mirino e potrebbe presentare un'offerta.

Qual è la valutazione di Carboni? I nerazzurri hanno rifiutato una proposta da 20 milioni di euro da parte proprio della Fiorentina durante il mercato invernale, quindi in caso di cessione - senza recompra - l'idea è quella di partire da una base d'asta doppia di circa 40. In questa stagione Valentin Carboni ha messo a segno 2 gol e 4 assist in campionato, mentre l'Inter potrebbe decidere di sacrificarlo sull'eventuale altare del bilancio.

Dopo l'esordio Valentin ha postato e ripostato la telecronaca della sua giocata dalla destra: stop delizioso, conduzione di sinistro e tiro parato da Keylor Navas. I complimenti - si legge - sono arrivati anche dall’Italia: lo hanno chiamato l’a.d. del Monza Adriano Galliani e alcuni dirigenti conosciuti all’Inter. L’aver preso il posto di Di Maria all’82esimo durante l’amichevole al Memorial Coliseum, tempio dello sport losangelino, ha messo comunque l’ultimo puntello sulla scelta della “sua” nazionale: nonostante abbia vestito l’azzurro nelle giovanili, Valentin si sente solo e soltanto argentino.