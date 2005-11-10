Lazio, una notte da capolista: Taylor e un autogol piegano il Parma, è 2-1 all'Olimpico

La Lazio vince 2-1 contro il Parma e si gode una notte in solitaria in testa alla classifica, a +3 sull'Inter e a +4 sulla Roma. È una prima frazione molto equilibrata, ma con tante emozioni quella dell'Olimpico. Il Parma sfiora il vantaggio con Romero e Toure, i quali rispettivamente di destro e di testa impegnano severamente Mandas, che salva il risultato come successo altre volte in stagione. La reazione della Lazio è affidata soprattutto a Isaksen, che su cross di Zaccagni incorna alla perfezione la sfera, che però si stampa sulla traversa. L'ultimo brivido lo regala sempre il danese, che segna il gol dell'1-0, prontamente annullato dal direttore di gara a causa di un fuorigioco.

Altri 3 punti per gli uomini di Gattuso

La Lazio inizia la ripresa in modo diverso e sblocca subito il punteggio al 50' con Taylor, che attacca forte una seconda palla e con il sinistro piazza sul primo palo dal limite il suo tiro, battendo un incolpevole Corvi. Poco dopo prima Frattesi e poi Zaccagni non concludono bene da posizione favorevole, graziando gli uomini di Gilardino, che restano in partita. Al 58' invece è Diego Carlos a segnare, ma nella porta sbagliata: azione insistita dei padroni di casa, cross di Nuno Tavares e intervento maldestro dell'ex Como, che condanna i suoi al 2-0. Da questo momento i biancocelesti fanno un po' quello che vogliono e si divertono, con Zaccagni che per due volte arriva in zona pericolosa e non sigla il 3-0 per centimetri. A pochi minuti dal 90' è Frattesi ad avere la palla del tris, ma la deviazione volante con il destro è troppo larga. Il Parma approfitta di una disattenzione a partita praticamente finita e Lontani con un tiro-cross beffa Mandas, sancendo il 2-1 finale.

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