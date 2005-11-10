Lazio-Parma, le formazioni ufficiali: Bernabé out, Taylor e Noslin titolari all'Olimpico

Squadra che vince non si cambia. Gennaro Gattuso conferma gli undici giocatori che avevano iniziato a Torino e manda in campo la Lazio con lo stesso modulo e gli stessi interpreti. Alberto Gilardino invece schiera il suo Parma con un 5-3-2 e rinuncia a Bernabe e schiera come coppia d'attacco Romero con El Bilal Toure. In difesa titolare Diego Carlos, un po' in ombra nella scorsa gara.

Le formazioni ufficiali

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. A disposizione: Motta, Renzetti, Doekhi, Diogo Leite, Lazzari, Pedraza, Pellegrini, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Serra, Pinamonti. Allenatore: Gattuso.

Parma (3-5-2): Corvi; Carlos, Troilo, Drobnic; Delprato, Ordonez, Sierro, Keita, Valeri; Tourè, Romero. A disposizione: Daffara, Ghidotti, Britschgi, Carboni, Ndiaye, Bernabé, Cremaschi, Fabbian, Lontani, Konate, De Martis, Diallo, Frigan. Allenatore: Gilardino.