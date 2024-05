Lazio, per l'attacco si valuta un talento del Partizan Belgrado: interesse per il 2004 Bazdar

Con la stagione che sta ormai per terminare, anche in casa Lazio è tempo di guardare al futuro e di programmare la prossima stagione. Tante cose sono cambiate con l'avvicendamento tra Maurizio Sarri e Igor Tudor in panchina, tante altre potranno ancora cambiare nelle prossime settimane. E così sono in corso alcune valutazioni anche inerenti al mercato.

Come riportato dal Corriere dello Sport, a Formello è stato valutato anche Samed Bazdar, centravanti di 20 anni, gioca nel Partizan Belgrado. E’ esploso a febbraio, ha segnato 5 gol nelle ultime 9 presenze nella A serba. E’ gestito dal team Raiola, scuderia di Romagnoli e Pellegrini. E’ un nome su cui sono state fatte delle valutazioni, per adesso non ci sono incontri fissati con il Partizan. Il classe 2004 nei mesi scorsi era stato accostato anche a Juventus e Fiorentina.

Intervistato in esclusiva da TMW direttamente nel suo ufficio di Belgrado, il ds del Partizan Ivica Iliev già nel 2021 lo descrisse come un potenziale fenomeno: "Abbiamo un esterno come Nemanja Jovic già nel giro della Serbia. E poi due fenomeni, un 2003, Marko Milovanovic, e un 2004 come Samed Bazdar. Sono tutti attaccanti, significa che in quel ruolo sappiamo come fare un bel lavoro!