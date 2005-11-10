La Lazio ricostruita in estate è costata meno dei soldi incassati dal Milan per Gila

Chi l'avrebbe mai detto? Da tutti additata come nobile decaduta ai nastri di partenza, la Lazio dopo un'estate trascorsa tra polemiche e proteste tutt'altro che sopite si ritrova in vetta alla classifica insieme all'Inter. Ieri contro il Monza è arrivata la quinta vittoria in sei giornate, il pareggio contro il Milan è ad oggi l'unico mezzo passo falso di una squadra che può contare su una difesa solida e su un buon attacco. Su un Frattesi finalmente protagonista assoluto e su un allenatore che dopo la mazzata di marzo ha deciso di rimettersi subito in carreggiata. "Non ho lasciato tragedie, eppure sembro uno scappato di casa - ha dichiarato ieri Gattuso dopo Lazio-Monza 3-1. Sembra che ho fallito sempre. Pago la personalità che avevo da giocatore, ero sempre grintoso e indiavolato. Ma tutte le esperienze che ho fatto da allenatore sono state positive e mi hanno lasciato tanto. Ho fatto un cambiamento in questi anni, ci ho lavorato".

Chi ha lasciato la Lazio in estate

La svolta per la Lazio è arrivata dopo un'estate in cui la parola d'ordine era ancora una volta mercato a costo zero. Vendere prima di acquistare. E' stata l'estate degli addii di Romagnoli e Provedel per circa sei milioni di euro complessivi, l'estate dei saluti per Basic, Gigot, Hysaj, Pedro e Patric. Delle cessioni in prestito di Ratkov e Dia, ma soprattutto quella dell'addio di Mario Gila. Ceduto al Milan per 30 milioni di euro a un anno dalla scadenza del contratto, il centrale spagnolo da solo ha più che finanziato un mercato in entrata che fin da subito ha dato risposte incoraggianti.

E chi è arrivato

Ieri in campo tra calciatori partiti dall'inizio e subentrati c'erano sei volti nuovi. Il paradosso è che l'acquisto più costoso dell'estate è stato il riscatto di Dia due anni dopo il suo sbarco nella Capitale, di un giocatore che oggi non è in rosa perché nel frattempo prestato al Rennes. Frattesi è stato acquistato in prestito per cinque milioni e potrà esser riscattato per dieci a fine stagione, Pinamonti è arrivato dal Sassuolo per 3 milioni più bonus che possono aumentare il prezzo fino a dodici. Poi il prestito di Sutalo dall'Ajax, quello di Gudmindsson dalla Fiorentina e diversi svincolati come Doekhi, Pedraza e Diogo Leite.

Il risultato è una squadra ricostruita con meno dei 30 milioni incassati dal Milan per la cessione di Mario Gila. Una squadra che sta sorprendendo ben oltre le più rosee aspettative, contro ogni pronostico. Lo sta facendo grazie a un allenatore consapevole del fatto che il primo posto passerà, ma il lavoro potrà portare questa Lazio molto lontano. Anche in Europa: "Noi non c’entriamo niente col primo posto, sappiamo le difficoltà, in che stadio giochiamo, non è facile farlo in questo modo. Abbiamo una strada, quella del lavoro. Poi vedremo dove arriveremo, dobbiamo vivere alla giornata", ha detto Gattuso.