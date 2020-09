Lazio, ripresi i contatti con l'Hellas Verona per Kumbulla

Nuova offensiva della Lazio per Marash Kumbulla dell'Hellas Verona. Secondo quanto riportato da SkySport le due società hanno ripreso i contatti per provare a chiudere la trattativa per l'approdo del difensore albanese a Formello. Nelle ultime settimane per il giocatore si era fatta sotto anche l'Inter di Antonio Conte salvo poi allentare la presa.