Lazio, da Roma lanciano il nome di Zhegrova per l'attacco: può arrivare in un solo caso

Un nome a sorpresa potrebbe essere entrato nel radar della Lazio per il rush finale di mercato. Si tratta di Edon Zhegrova, esterno offensivo della Juventus che sarebbe stato proposto al club biancoceleste. Secondo quanto raccolto da Lalaziosiamonoi.it, il profilo del giocatore rappresenta un'opzione da tenere in considerazione, anche se prima di poter approfondire il discorso la società capitolina deve necessariamente liberare spazio nel reparto offensivo.

Lazio, il futuro di Cancellieri può sbloccare Zhegrova

La situazione da monitorare è soprattutto quella di Matteo Cancellieri. L'esterno può lasciare la Lazio negli ultimi giorni della sessione, anche per evitare il rischio di perderlo a parametro zero nell'estate del 2027. Diversi club hanno manifestato interesse nei suoi confronti e una cessione prima della chiusura del mercato viene considerata un'ipotesi tutt'altro che remota.

Zhegrova può scalare le gerarchie biancocelesti

Qualora Cancellieri dovesse effettivamente partire, la Lazio sarebbe chiamata a intervenire per sostituirlo e a quel punto la candidatura di Zhegrova potrebbe acquisire maggiore consistenza. Al momento si tratta di un giocatore proposto e non ancora di una trattativa avanzata, ma gli ultimi giorni di mercato possono cambiare rapidamente lo scenario. Molto dipenderà dunque dalle uscite: la possibile cessione di Cancellieri rappresenta la chiave per capire se la pista Zhegrova potrà trasformarsi in qualcosa di più concreto.