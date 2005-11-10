Lazio, squadra che vince non si cambia: Gattuso pronto a confermare l'undici di Torino

Squadra che vince non si cambia. Il più classico dei detti accompagna la vigilia dell'ottava giornata di Serie A in casa Lazio, con Gennaro Gattuso che sembra intenzionato a confermare in blocco la formazione scesa in campo domenica all'Allianz Stadium contro la Juventus. Non ci saranno novità in difesa, dove davanti a Mandas sarà data continuità al quartetto composto da Floriani Mussolini a destra, Sutalo e Provstgaard al centro con Nuno Tavares a sinistra. Per il portoghese non è da escludere un possibile turno di riposo martedì contro il Sassuolo, ma domani sarà regolarmente sulla corsia mancina dal primo minuto. Rotazioni che potrebbero esserci anche al centro della difesa, mentre è difficile immaginare un Marusic di rientro anche in questa settimana. Sia per lui che per Rovella almeno un'altra settimana di lavoro, con la possibilità concreta che il loro rientro possa slittare alla trasferta di Napoli o addirittura dopo la sosta.

Lazio, l'unico dubbio di Gattuso è al centro dell'attacco

Con l'assenza prolungata di Rovella sarà confermato il trio di centrocampo dell'ultimo mese, con Belahyane in cabina di regia accompagnato da Frattesi e Taylor ai suoi lati. Non è da escludere l'esordio stagionale di Danilo Cataldi, ma solo a gara in corso. In attacco c'è un dubbio e una brutta notizia. L'aspetto negativo riguarda Gudmundsson, la cui spalla è tutt'altro che guarita e il suo rientro è rimandato almeno a dopo la sosta. Il ballottaggio è invece tra Noslin e Pinamonti al centro, con l'olandese che rimane favorito anche se l'ex Sassuolo può sperare in un'occasione da titolare. Sugli esterni nessun dubbio, Cancellieri ritorna a disposizione ma solo per la panchina e dunque toccherà ancora a Zaccagni a sinistra e Isaksen a destra.